Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Предположительно пьяного полицейского за рулем поймали жители Туркестанской области

Предположительно пьяного полицейского за рулем авто поймали местные жители Туркестанской области Фото: Zakon.kz
Предположительно пьяного сотрудника полиции в служебной форме поймали жители села Карабулак. По словам автора видео, полицейский управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

По словам автора, видео снято 30 марта, приблизительно в 23:22.

По словам автора, в машине находились трое сотрудников полиции, все в состоянии алкогольного опьянения. На снятых кадрах видно, что полицию преследовало большое количество местных жителей. В видео говорится, что они пытались сбежать.

В Департаменте полиции Туркестанской области ответили, что по данному факту сейчас проводится служебное расследование по поручению начальника департамента.

3 апреля дело будет рассматривать дисциплинарная комиссия.

Полиция Туркестанской области выявила более 570 несовершеннолетних, гуляющих по ночному городу.

Читайте также

Toyota Alphard сгорела дотла в Актау после столкновения

Мухит Турсынали
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Что порочат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Что пророчат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Кайрату Боранбаеву вынесен приговор
Кайрату Боранбаеву вынесли приговор в Астане
Елена Рыбакина пообещала вернуться в Майами еще не раз
Елена Рыбакина пообещала вернуться в Майами еще не раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления