Предположительно пьяного полицейского за рулем поймали жители Туркестанской области

Предположительно пьяного сотрудника полиции в служебной форме поймали жители села Карабулак. По словам автора видео, полицейский управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

По словам автора, видео снято 30 марта, приблизительно в 23:22.

По словам автора, в машине находились трое сотрудников полиции, все в состоянии алкогольного опьянения. На снятых кадрах видно, что полицию преследовало большое количество местных жителей. В видео говорится, что они пытались сбежать.

В Департаменте полиции Туркестанской области ответили, что по данному факту сейчас проводится служебное расследование по поручению начальника департамента.

3 апреля дело будет рассматривать дисциплинарная комиссия.

Полиция Туркестанской области выявила более 570 несовершеннолетних, гуляющих по ночному городу.

