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Полицейского начальника поймали пьяным за рулем в Астане

Полицейского начальника задержали за пьяное вождение в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 13:45 Фото: Zakon.kz
Сотрудника полиции из Акмолинской области будут привлекать к ответственности за пьяное вождение, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях 4 мая появилась информация, что в Астане задержали начальника одного из управлений ДП Акмолинской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе ДП региона информацию подтвердили.

"За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения сотрудник ДП Акмолинской области привлечен к ответственности. В настоящее время проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения из ОВД (органы внутренних дел)", – прокомментировали в пресс-службе.

2 мая сообщалось о том, что полицейских осудили в Павлодарской области за игнорирование кражи телефона.

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