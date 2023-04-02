Безработные села Жетыбай прекратили голодовку

Жители себя Жетыбай в Мангистауской области прекратили голодовку, объявленную 27 марта, сообщает Zakon.kz.

В голодовке приняли участие около 50 безработных жителей села. Они требовали что бы их трудоустроили в нефтяную отрасль.



"После проведенных разъяснительных работ со стороны местных исполнительных органов собравшиеся приняли решение прекратить свою акцию", - сообщили в акимате.

В свою очередь, акиматом Каракиянского района совместно с областными управлениями акимата области, прокуратурой района и другими заинтересованными органами продолжались разъяснительные работы с протестующими безработными.





"Местными исполнительными органами, общественными активистами и депутатами маслихатов всех уровней будет продолжаться дальнейшая работа по решению вопросов занятости населения Мангистауской области". акимат Каракиянского района

Крупные стройкомпании Мангистау предлагали работу сельчанам, перекрывшим дорогу в Жетыбае.

