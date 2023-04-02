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Новые правила учета ставок для букмекеров ввели в Казахстане

Новые правила учета ставок для букмекеров ввели в Казахстане Фото: freepik
Со 2 апреля 2023 года вводится учет ставок казахстанцев в букмекерских конторах и тотализаторах, сообщает Zakon.kz.

Букмекерские конторы и тотализаторы принимают ставки на пари (в т.ч. электронные) по каждому участнику пари через соответствующую кассу букмекерской конторы или тотализатора, подключенную к центру учета ставок.

Букмекерские конторы и тотализаторы посредством аппаратно-программных комплексов, подключенных посредством сетей связи к центру учета ставок:

  • ведут в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе электронных денег);
  • определяют участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей;
  • ведут учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари, которому начисляется и выплачивается выигрыш с указанием сведений ИИН, реквизитов документов, удостоверяющих личность, датой начисления и выплаты выигрыша.

Учет информации осуществляется в целях передачи в налоговые органы и уполномоченный орган по финансовому мониторингу.

С другими изменениями, которые ждут казахстанцев с апреля 2023 года, можно ознакомиться по ссылке.

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