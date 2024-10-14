Новые правила работы игорных заведений утвердили в Казахстане

И. о. министра туризма и спорта приказом от 9 октября 2024 года утвердил Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари, сообщает Zakon.kz.

Приказ определяет типовой порядок работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари.

Документом предусматривается, что руководитель организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность казино, зала игровых автоматов, в целях установления порядка работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр обеспечивает утверждение Правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр, которые соответствуют типовым правилам.

Правила работы игорного заведения размещаются на видном месте в игорном заведении, а также на главной странице интернет-ресурса организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность казино, зала игровых автоматов (при наличии такового).

Идентификация участников азартных игр

Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность казино, зала игровых автоматов, обеспечивают идентификацию участника азартной игры.

Идентификация участника азартной игры осуществляется работником казино или зала игровых автоматов на основании подлинника документов, удостоверяющих личность. Также допускается идентификация игроков при помощи сервиса цифровых документов.

При этом данные, указанные в документах, удостоверяющих личность игрока, вносятся в форму регистрации участника азартной игры.

Форма регистрации представляет собой документ в бумажном виде или файл в электронном виде, который заполняется для идентификации участника азартной игры и позволяет зарегистрироваться соответствующему физическому лицу в игорном заведении.

В форме регистрации для физического лица указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

гражданство (для иностранца);

индивидуальный идентификационный номер (для гражданина РК);

индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранца в РК, или номер заграничного паспорта (для иностранца);

индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства);

дата рождения;

род деятельности, место работы (при наличии);

личный абонентский номер сотовой связи;

банковский счет, принадлежащий физическому лицу.

В допуске к участию в азартных играх отказывают гражданам, которым установлен запрет на участие в азартных играх.

При невозможности идентификации лица по причинам отсутствия интернета, отсутствия доступа к списку лиц, ограниченных в участии в азартных играх, Единому реестру должников, работник казино или зала игровых автоматов не допускает гражданина к азартным играм до устранения причин невозможности его идентификации.

Помимо этого правилами не допускается идентификация физического лица по копиям документов, удостоверяющих личность.

Если гражданин отказывается проходить идентификацию (регистрацию) в игорном заведении, его не должны допускать к участию в азартных играх.

Допуском физического лица к участию в азартных играх является выдача физическому лицу легитимационных знаков в кассе игорного заведения.

Допуском физического лица к участию в пари является ставка, сделанная участником пари, а равно заключение пари.

При этом букмекерская контора самостоятельно определяет события, на исход которых заключается пари. Ставки принимаются на основании коэффициентов, рассчитанных аппаратно-программным комплексом, и только на предстоящие реальные события, происходящие в рамках спортивных соревнований, проводимых аккредитованными спортивными федерациями или под эгидой международных спортивных организаций, федераций, комитетов.

Тотализатор принимает ставки на предстоящие реальные события, происходящие в рамках конно-спортивных соревнований (конных скачек, бегов) и (или) собачьих бегов.

Ставки принимаются через кассу букмекерской конторы или электронную кассу букмекерской конторы или тотализатора.

Участник пари пополняет свой аккаунт наличными деньгами или безналичным способом.

Ставка на пари осуществляется участником пари за счет денег, внесенных в аккаунт, и (или) выигрышей.

Пари заключаются до завершения события. Исключение составляют пари на события, заключенные по ходу события. Такие пари считаются действительными до окончания события.

Все события будут считаться перенесенными и (или) отмененными только при наличии сведений из официальных документов организаций, проводящих спортивные соревнования, официальных интернет-ресурсов спортивных федераций, спортивных клубов и других официальных источников спортивной информации.

Выигрышный исход события, на который участник пари сделал ставку, является результатом, при наступлении которого участнику пари подлежит выплате выигрыш.

Порядок предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх или пари

Казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы или тотализаторы размещают в своих помещениях, а также на главной странице собственных интернет-ресурсов или мобильных приложений на видном месте предупреждение о рисках и вреде участия в азартных играх или пари в соответствии с текстом, эскизами предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх или пари.

Кроме того, казино и залы игровых автоматов в целях предупреждения игроков о рисках и вреде участия в азартных играх в своей деятельности применяют инструменты ответственной игры, включая следующее:

информирование при идентификации участника азартной игры о рисках и вреде участия в азартных играх;

периодическая (с интервалом не более одного часа) трансляция через систему оповещения, телевизор предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх.

В свою очередь, букмекерские конторы или тотализаторы применяют следующие инструменты ответственной игры:

уведомление при регистрации физического лица посредством аппаратно-программного комплекса о рисках и вреде участия в пари;

обеспечение возможности участнику пари устанавливать ограничение времени и суммы денег, затрачиваемых на пари в течение определенного периода времени;

периодическое уведомление (с интервалом не более одного часа) участника пари о времени нахождения на аккаунте, о количестве осуществленных ставок и проигранных суммах денег;

периодическая (с интервалом не более одного часа) трансляция через телевизор, устройства, используемые для организации и проведения пари, позволяющие участникам пари наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки, предупреждения о рисках и вреде участия в пари.

Приказ вводится в действие с 11 декабря 2024 года.

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