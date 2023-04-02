50 человек эвакуировали из-за пожара в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
1 апреля ночью горела крыша трехэтажного жилого дома в городе Кентау. Пожарные эвакуировали 50 человек, сообщает Zakon.kz.
Звонок о пожаре на крыше дома поступил на пульт "101" 1 апреля в 22:00.
На место пожара были направлены силы и средства ДЧС Туркестанской области. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
"В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 4 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Туркестанской области, которые оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали людей в безопасное место".ДЧС Туркестанской области
С места происшествия было эвакуировано 50 человек, 10 из них – дети.
Пожар локализован в 22:11, ликвидирован в 22:30. Пострадавших нет.
В настоящее время выясняются причина пожара и материальный ущерб, сообщили в департаменте.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности:
- не применяйте открытый огонь;
- не следует загромождать балконы горючими материалами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить пищей огню;
- всегда закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры, ограничьте доступ на них малолетних детей;
- храните на балконе первичные средства пожаротушения;
- по возможности застеклите балконы и лоджии, не оставляйте без присмотра открытые форточки;
- не бросайте окурки сигарет с балконов и лоджий.
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