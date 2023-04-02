50 человек эвакуировали из-за пожара в Туркестанской области

1 апреля ночью горела крыша трехэтажного жилого дома в городе Кентау. Пожарные эвакуировали 50 человек, сообщает Zakon.kz.

Звонок о пожаре на крыше дома поступил на пульт "101" 1 апреля в 22:00.



На место пожара были направлены силы и средства ДЧС Туркестанской области. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

"В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 4 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Туркестанской области, которые оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали людей в безопасное место". ДЧС Туркестанской области

С места происшествия было эвакуировано 50 человек, 10 из них – дети.

Пожар локализован в 22:11, ликвидирован в 22:30. Пострадавших нет.

В настоящее время выясняются причина пожара и материальный ущерб, сообщили в департаменте.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

не применяйте открытый огонь;

не следует загромождать балконы горючими материалами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить пищей огню;

всегда закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры, ограничьте доступ на них малолетних детей;

храните на балконе первичные средства пожаротушения;

по возможности застеклите балконы и лоджии, не оставляйте без присмотра открытые форточки;

не бросайте окурки сигарет с балконов и лоджий.

Одного человека спасли и 10 эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске.