50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области 13 сентября горела крыша многоэтажки, пожарные эвакуировали 50 жильцов, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали, что в городе Ленгер Толебийского района в пятиэтажном многоквартирном жилом доме произошло загорание крыши.
"Силами пожарных по лестничному маршу эвакуировано 50 человек, из них 20 детей", – уточнили в ведомстве.
Пожар ликвидирован на площади 200 кв. м. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Караганде произошел хлопок газо-воздушной смеси, пострадали три человека.
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