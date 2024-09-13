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Законодательство РК

50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Туркестанской области

50 человек эвакуировали при пожаре в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 19:43 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области 13 сентября горела крыша многоэтажки, пожарные эвакуировали 50 жильцов, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что в городе Ленгер Толебийского района в пятиэтажном многоквартирном жилом доме произошло загорание крыши.

"Силами пожарных по лестничному маршу эвакуировано 50 человек, из них 20 детей", – уточнили в ведомстве. 


Пожар ликвидирован на площади 200 кв. м. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Караганде произошел хлопок газо-воздушной смеси, пострадали три человека. 

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