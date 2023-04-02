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Дом, которому почти 150 лет горел в Карагандинской области

Дом, которому почти полтора века горел в Карагандинской области Фото: ДЧС Карагандинской области
Деревянный одноэтажный дом 1876 года постройки горел в городе Каркаралинск (Карагандинская область), сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре в городе Каркаралинск по улице Бокейханова поступило 1 апреля в 18:25.

"В одноэтажном здании Каркаралинской районной территориальной инспекции МСХ РК КВКиН (полностью из деревянного сруба) произошло горение обрешетки кровли, перекрытия, перегородок, оконных и дверных блоков здания, а также мебели и оргтехники и деревянных конструкций пристроенной углярки на общей площади 200 кв.м., с последующим обрушением перекрытия на площади 85 кв.м".ДЧС Карагандинской области
Дом, которому почти полтора века горел в Карагандинской области

Фото: ДЧС Карагандинской области

Дом, которому почти полтора века горел в Карагандинской области

Фото: ДЧС Карагандинской области

Пожар ликвидирован в 21:07. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

1 апреля ночью 50 человек эвакуировали из-за пожара в Туркестанской области.

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Мухит Турсынали
Карагандинская область Каркаралинск
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