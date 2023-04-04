Государство будет субсидировать строительство жилья в приграничных областях

И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании Правительства РК проинформировал, что в целях решения жилищных вопросов на селе будет запущен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для своих работников, сообщает Zakon.kz.

Он коснулся поручения президента по удешевлению жилья для жителей приграничных территорий. Марат Карабаев отметил, что в целях снижения оттока населения из сельских и приграничных территорий планируется в первую очередь создать постоянные рабочие места путем запуска новых производств.

"Льготное финансирование проектов будет осуществляться из средств, предусмотренных в Фонде промышленности. В целях решения жилищных вопросов на селе будет запущен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для своих работников. Через данный механизм планируется строительство 2855 жилищ для сельских работников (14,3 млрд. тенге)". Марат Карабаев

Кроме этого, по его словам, в целях стимулирования индивидуального жилищного строительства в сельской местности ежегодно будут обеспечиваться 22 тыс. земельных участков инженерными коммуникациями.

Выступая 29 марта 2023 года на первой сессии Парламента нового созыва, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительство должно выработать новые подходы к решению вопроса об удешевлении жилья для наших граждан, желающих поселиться в приграничных районах.

