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Трамп заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения

Трамп заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения Фото: Facebook/U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York
Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину ни по одному из предъявленных ему 34 пунктов обвинения, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CBS, детали обвинений не раскрываются.

Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съемка внутри запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.

4 апреля Трамп прибыл в суд Манхэттена, где его формально арестовали. Арест продлится до выдвижения ему обвинений. После этого сообщалось, что Трамп вошел в зал суда Нью-Йорка.

Сам Трамп считает, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне.

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