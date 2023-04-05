Трамп заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину ни по одному из предъявленных ему 34 пунктов обвинения, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CBS, детали обвинений не раскрываются.

Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съемка внутри запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.

4 апреля Трамп прибыл в суд Манхэттена, где его формально арестовали. Арест продлится до выдвижения ему обвинений. После этого сообщалось, что Трамп вошел в зал суда Нью-Йорка.

Сам Трамп считает, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне.