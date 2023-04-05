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31 миллион выплатят власти пострадавшим от паводка сельчанам Актюбинской области

31 миллион выплатят власти пострадавшим от паводка сельчанам Актюбинской области Фото: пресс-служба МЧС РК
Жителям села Каратал, пострадавшим от затопления талыми водами, выплатят компенсацию. На это выделено 31 миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

Специальная комиссия, изучавшая причиненный стихией ущерб, завершила работу в селе Каратал Уилского района Актюбинской области. Специалисты оценили масштаб разрушений в подтопленных домах сельчан, сообщает 24kz.

"На сегодняшний день ущерб определен полностью. Он составил 31 млн тенге. Эта сумма будет выплачена пострадавшим. Они своими силами должны восстановить жильё. Мы им тоже будем помогать, все дома восстановим. Деньги будут выплачены из нашего резерва в течение апреля". Аскар Казыбаев, аким Уилского района

Жителям 11 домов села будет выплачен 31 миллион. Такую сумму ущерба установили члены специальной комиссии.

Ранее аким Актюбинской области во время рабочей поездки в подтопленные районы региона вручил сельчанам Каратала сертификаты на 500 тысяч тенге в качестве материальной помощи.

17 марта жителей 11 домов села Каратал эвакуировали из-за затопления их домов разлившейся рекой Уил. Сельчан разместили в местной школе.

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