Избил до смерти: мужчину наказали за убийство кота в Семее

В Семее 26-летний мужчина получил 90 часов общественных работ за убийство кота, сообщает Zakon.kz.

Мужчина поставлен на учет в службу пробации Центрального района Семея Департамента уголовно-исполнительной системы по Абайской области.

"Направлен в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ. Ему разъяснены условия и порядок отбывания наказания". Начальник службы пробации Центрального района Семея Асанали Диханов

В ДУИС по Абайской области рассказали, что 26-летний мужчина в полночь вышел из квартиры на площадку подъезда, чтобы покурить.

"На лестничной площадке увидел кота, который справлял нужду. Разозлившись, он избил до смерти кота. Инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения, установленной в подъезде. В судебном заседании мужчина признал свою вину и попросил прощения у потерпевшей (хозяйки кота. – Прим. ред.)". Пресс-служба ДУИС по Абайской области

Как отмечается, осужденный без нареканий отрабатывает назначенные часы, убирая улицы Семея.

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