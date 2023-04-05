Почему для АЭС выбрали Алматинскую область, рассказал глава Минэнерго

Атомную станцию предварительно планируют строить в Алматинской области. Почему выбрана именно эта локация, в кулуарах Мажилиса объяснил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саткалиев сообщил, что предварительно была определена Балхашская станция, исходя из ряда параметров.

"В первую очередь учитывалась сейсмика, удаленность от крупных населенных пунктов, наличие водоема, в данном случае технической воды, а также возможность выдачи мощности в районы, где идет наиболее крупное потребление электроэнергии. Исходя из этих параметров, площадка Балхаша является наиболее оптимальной". Глава Минэнерго Казахстана

Окончательное решение по данной локации, по его словам, будет принято после общественных слушаний.

"Сроки общественных слушаний определяются местными исполнительными органами. Насколько я знаю, могу ошибаться, был перенос, связанный с тем, что не были сформированы маслихаты. Они сейчас сформированы и будем ждать. В данном случае есть процедура, которая предполагает большинство голосов среди жителей поселка, то есть местного региона. Они будут выносить решение по приемлемости данной площадки для строительства АСЭ, а окончательное решение будет принимать правительство". Алмасадам Саткалиев

Ранее он высказался о причинах роста цен на ГСМ, а также рассказал, на сколько могут повысить тарифы на тепло и электроэнергию в Казахстане.