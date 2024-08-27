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Глава Минэнерго объяснил, почему для строительства АЭС выбрали Алматинскую область

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 13:59 Фото: pexels
У министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева спросили, почему решено строить АЭС именно в Алматинской области, учитывая сейсмическую активность в регионе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, "площадка под АЭС в районе озера Балхаш была определена еще в советское время как наиболее подходящая".

"Принимались во внимание все факторы. Уникальность данной площадки обусловлена именно развитием экономики. То есть топографией высоковольтных электрических сетей, наличием центра нагрузки на юге Казахстана. Также строительство в районе Балхаша позволит стабилизировать работу дефицитного карагандинского энергоузла", – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Говоря о сейсмической активности региона, министр отметил, что есть уникальные современные технологии в части обеспечения технической, ядерной и экологической безопасности.

"На стадии проектирования, безусловно, будут произведены дополнительные геологические, технологические исследования в части выбора оптимального решения, и сейсмика не является именно для участка существенной проблемой за счет применения технологических инноваций. Ранее мы приняли миссию МАГАТЭ и всех заинтересованных сторон, экспертов, по итогам которой было сделано заключение, что площадка в районе пос. Улкен не имеет никаких отрицательных моментов, связанных с возможностью строительства там АЭС", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее Алмасадам Саткалиев рассказал, почему в Казахстане не могут сделать акцент лишь на газовой генерации.

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