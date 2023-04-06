Избирком подтвердил, что новым президентом Черногории стал Яков Милатович
Фото: Twitter/Državna izborna komisija
Избирательная комиссия Черногории подвела окончательные результаты выборов на должность президента страны. Главой государства стал Яков Милатович, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в Twitter избирком страны.
"ГИК утвердила окончательные результаты выборов президента Черногории. Кандидат Яков Милатович избран президентом Черногории с полученными 221 592 голосов, или 58,88 процента от всего числа действительных бюллетеней", — говорится в твите.
Уточняется, что в борьбе за президентское кресло он обошел действующего главу государства Мило Джукановича, который находился у власти на различных должностях на протяжении 32 лет.
Второй тур выборов президента Черногории прошел 2 апреля. Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным избиркома, явка составила 69,33 процента.
Милатовичу 36 лет, он уроженец Титограда (Подгорица), женат, трое детей.
5 апреля Черногория вновь отменила визы для казахстанцев.
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