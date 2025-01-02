Токаев выразил соболезнования президенту Черногории
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Черногории Якову Милатовичу в связи с трагедией в Цетине, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял новость о трагическом происшествии в Цетине, унесшем жизни многих людей, в том числе детей.
"Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования народу Черногории и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – пишет пресс-служба Акорды.
2 января 2025 года в городе Цетине произошла стрельба, в результате которой погибли 12 человек, включая двух подростков. Конфликт начался в ресторане, после чего один из мужчин достал пистолет и начал расстреливать посетителей.
В Черногории объявили трехдневный траур, подозреваемый в стрельбе скончался по дороге в больницу.
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