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События

Токаев выразил соболезнования президенту Черногории

Касым-Жомарт Токаев, Яков Милатович, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 17:26 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Черногории Якову Милатовичу в связи с трагедией в Цетине, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял новость о трагическом происшествии в Цетине, унесшем жизни многих людей, в том числе детей.

"Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования народу Черногории и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – пишет пресс-служба Акорды.

2 января 2025 года в городе Цетине произошла стрельба, в результате которой погибли 12 человек, включая двух подростков. Конфликт начался в ресторане, после чего один из мужчин достал пистолет и начал расстреливать посетителей.

В Черногории объявили трехдневный траур, подозреваемый в стрельбе скончался по дороге в больницу.

Андрей Дюсупов
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