"Розыгрыш квартир от МИИР РК" – мошенничество, предупреждают в министерстве
В МИИР РК сообщили, что это фейк, и отмечают, что на сегодняшний день в call-центр Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК участились звонки граждан о "проводимом розыгрыше квартир на конкурсной основе".
Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, информируют жителей о том, что министерством совместно с местным исполнительным органом проводится розыгрыш квартир на конкурсной основе, уверяют о наличии "финансовой задолженности" государственному органу, в случае ее погашения житель "получает квартиру" на конкурсной основе.
Министерство официально опровергает данную информацию, так как вопросы предоставления жилья относятся к компетенции местных исполнительных органов и осуществляются раздельными списками, по категориям, а также по дате постановки на очередь.
Для получения актуальной информации по предоставлению жилья из государственного жилищного фонда рекомендуем обращаться в местный исполнительный орган (акимат) по месту жительства.
Граждан убедительно просят игнорировать распространение сомнительной рекламы, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.
Ранее в Минобороны назвали фейком информацию о "поставке военной техники" в РФ.