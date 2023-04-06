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"Розыгрыш квартир от МИИР РК" – мошенничество, предупреждают в министерстве

"Розыгрыш квартир от МИИР РК" – мошенничество, предупреждают в министерстве Фото: pixabay
Мошенники придумали новый способ выманивания денег у казахстанцев. Обзванивая людей и представляясь сотрудниками МИИР РК, они предлагают принять участие в "розыгрыше квартир на конкурсной основе", передает Zakon.kz.

В МИИР РК сообщили, что это фейк, и отмечают, что на сегодняшний день в call-центр Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК участились звонки граждан о "проводимом розыгрыше квартир на конкурсной основе".

Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, информируют жителей о том, что министерством совместно с местным исполнительным органом проводится розыгрыш квартир на конкурсной основе, уверяют о наличии "финансовой задолженности" государственному органу, в случае ее погашения житель "получает квартиру" на конкурсной основе.

Министерство официально опровергает данную информацию, так как вопросы предоставления жилья относятся к компетенции местных исполнительных органов и осуществляются раздельными списками, по категориям, а также по дате постановки на очередь.

Для получения актуальной информации по предоставлению жилья из государственного жилищного фонда рекомендуем обращаться в местный исполнительный орган (акимат) по месту жительства.

Граждан убедительно просят игнорировать распространение сомнительной рекламы, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Минобороны назвали фейком информацию о "поставке военной техники" в РФ.

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