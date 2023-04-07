Попытка ограбления особняка Месси оказалась неудачной

Дом аргентинской футбольной звезды Лионеля Месси, который находится в Барселоне, пытались ограбить. Двое неизвестных хотели проникнуть в дом форварда "ПСЖ" в отсутствие хозяев, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Однако планам злоумышленников не суждено было сбыться, они не смогли осуществить задуманное, передает Antena3. Они попали на камеру видеонаблюдения. Случай произошел в испанском городе Кастельдефельс, который находится в 20 км от Барселоны. Из записей камеры видеонаблюдения можно увидеть, как два человека ночью через сад проникли на территорию дома, но далее не смогли попасть внутрь. Они скрылись с места происшествия до прибытия полиции.





Подобные ЧП случаются с аргентинским игроком не впервые. В 2021 году Лионель подвергся грабежу в парижском отеле, когда только перешел в "ПСЖ". А месяц назад в Аргентине неизвестные преступники обстреляли супермаркет, который принадлежит Антонелле Рокуццо – жене Лионеля Месси.