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Попытка ограбления особняка Месси оказалась неудачной

Футбол Грабеж Дома Фото: Instagram/leomessi
Дом аргентинской футбольной звезды Лионеля Месси, который находится в Барселоне, пытались ограбить. Двое неизвестных хотели проникнуть в дом форварда "ПСЖ" в отсутствие хозяев, сообщает Zakon.kz.

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Однако планам злоумышленников не суждено было сбыться, они не смогли осуществить задуманное, передает Antena3. Они попали на камеру видеонаблюдения. Случай произошел в испанском городе Кастельдефельс, который находится в 20 км от Барселоны. Из записей камеры видеонаблюдения можно увидеть, как два человека ночью через сад проникли на территорию дома, но далее не смогли попасть внутрь. Они скрылись с места происшествия до прибытия полиции.


Подобные ЧП случаются с аргентинским игроком не впервые. В 2021 году Лионель подвергся грабежу в парижском отеле, когда только перешел в "ПСЖ". А месяц назад в Аргентине неизвестные преступники обстреляли супермаркет, который принадлежит Антонелле Рокуццо – жене Лионеля Месси.

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ПСЖ Месси Лионель Аргентина Барселона
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