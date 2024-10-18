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Абхазия приостанавливает пропуск граждан через границу с Грузией

Абхазия приостанавливает пропуск граждан через границу в Грузией, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 18:42 Фото: pixabay
Власти Абхазии опасаются провокаций во время выборов в Грузии 26 октября, поэтому с 23 по 30 октября приостановят работу КПП "Ингур" на абхазо-грузинской границе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба президента Абхазии, исключения сделают для возвращающихся в Абхазию граждан республики и лиц с видом на жительство, ранее на законных основаниях попавших в Грузию.

Днем 18 октября на границе Абхазии и Грузии обезвредили беспилотник, проводивший съемку местности и военных объектов. Абхазское агентство "Апсадгьыл-инфо" утверждало, что он принадлежит Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру "антиоккупационного движения".

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявлял, что местная оппозиция планирует осуществить в стране конституционный переворот после выборов.

Ранее, в июне, стало известно, что один человек погиб и трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы.

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