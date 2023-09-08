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Подлодку с ядерным оружием торжественно спустили на воду в КНДР

Подлодку с ядерным оружием торжественно спустили на воду в КНДР Фото: pixabay
Лидер Северной Кореи присутствовал на торжественном спуске на воду новой разработки военных страны: подводной лодки, оснащенной ядерным оружием, сообщает Zakon.kz.

8 сентября военные КНДР во главе с лидером страны провели торжественный спуск на воду новейшей подводной лодки, на которой установлено тактическое ядерное оружие. Как отмечает издание "Голос Кореи", это первая подобная субмарина, созданная в Северной Корее. Торжественное мероприятие прошло в преддверии дня образования КНДР, передает RT.

"Мы полны решимости и впредь демонстрировать современность наших подводных и надводных боевых возможностей и ускорим ядерное вооружение нашего флота", – приводят слова Ким Чен Ына журналисты.

Сообщается, что подводная лодка готовится выйти в море для проведения испытаний. При этом, военные страны намерены провести модернизацию всех имеющихся в стране субмарин и установить на них тактическое ядерное оружие.

2 сентября Северная Корея запустила крылатые ракеты в море после завершения американо-южнокорейских военных учений.

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