Женщину приковали цепями и пытали в Китае, а видео разместили в интернете

Китайский суд 7 апреля приговорил шесть человек к тюремному заключению за их роль в торговле людьми и жестоком обращении с женщиной, чье появление в онлайн-видео, показывающем ее прикованной цепью за шею, вызвало общественный резонанс, сообщает Zakon.kz.

Народный суд промежуточной инстанции Сюйчжоу в провинции Цзянсу приговорил Дун Чжиминя к девяти годам за пытки и незаконное похищение женщины и пятерых других к срокам от восьми до 13 лет за ее похищение, продажу и заключение, пишет CNN.

Считается, что женщину, которую в судебных протоколах называют "Маленькая Хуамей" ("Маленький цветок"), несколько раз похищали и продавали, и она родила восьмерых детей от своего последнего похитителя.

В первый раз ее похитили из ее родной провинции Юньнань на юго-западе Китая в начале 1998 года и продали фермеру в Цзянсу, восточная прибрежная провинция, за сумму, эквивалентную 1180 долларам США.

Затем она исчезла в середине 1998 года, прежде чем ее заметили в провинции Хэнань в Центральном Китае, где она была продана торговцам людьми за сумму, эквивалентную 700 долларам США.

Позже в том же году эти торговцы людьми отвезли ее обратно в Цзянсу и продали Дуну и его отцу снова за 1180 долларов.

Согласно судебным документам, с 1999 по 2017 год она "в основном могла позаботиться о себе и общаться с другими людьми".

Но после этого Донг держал ее прикованной в комнате без солнечного света, электричества и водопровода.

В период с 1999 по 2020 год она родила восемь детей от Донга, и с тех пор у нее диагностировали шизофрению.

Это дело вызвало бурю негодования в китайских социальных сетях после того, как появилось видео с пострадавшей в цепи.

Первоначально местные власти заявляли, что торговли людьми не было, но в 2022 году было возбуждено уголовное дело после того, как центральное правительство сформировало специальную следственную группу для расследования этого дела.

Редакция Zakon.kz написала материал про торговлю людьми в Казахстане и мире. Каким бы средневековым ужасом не веяло от подобных преступлений, они имеют место быть до сих пор.

