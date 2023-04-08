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В Иране устанавливают камеры в общественных местах, чтобы выявлять и наказывать женщин без платка

В Иране устанавливают камеры в общественных местах, чтобы выявлять и наказывать женщин без платка Фото: freepik
Иранские власти устанавливают камеры в общественных местах и ​​на улицах, чтобы выявлять и наказывать женщин с непокрытой головой, сообщает Zakon.kz.

В заявлении полиции говорится, что после того, как они будут выявлены, нарушители получат "предупреждающие текстовые сообщения о последствиях", пишет Reuters.

Этот шаг направлен на "предотвращение сопротивления закону о хиджабе", говорится в заявлении, распространенном судебным информационным агентством и другими государственными СМИ.

Все больше иранских женщин отказываются от чадры после смерти 22-летней курдской женщины, задержанной полицией нравов в сентябре прошлого года. Махса Амини была задержана якобы за нарушение правил ношения хиджаба. Силы безопасности жестоко подавили мятеж.

Тем не менее, рискуя быть арестованным за нарушение обязательного дресс-кода, женщин по-прежнему часто можно увидеть в торговых центрах, ресторанах, магазинах и на улицах по всей стране. Видео с открытыми женщинами, сопротивляющимися полиции нравов, заполонили социальные сети.

В декабре 2022 года в Иране расформировали полицию нравов.

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