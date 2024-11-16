В Иране начнут лечить женщин-противниц хиджаба

Власти Ирана откроют в стране клиники для лечения женщин, не желающих носить хиджаб в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Il Fatto Quotidiano со ссылкой на главу Департамента по делам женщин и семей Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению пороков Мехри Талеби Дарестани.

По словам чиновницы, эти учреждения изучат "проблему снятия хиджаба" и его психологическую подоплеку.

"Посещение подобных центров не будет обязательным для иранок", – подчеркнула она.

Правозащитники обеспокоились появлением таких клиник. Они опасаются, что власти превратят нежелание носить хиджаб в "патологию", которую якобы необходимо лечить. Четыре ассоциации иранских психиатров подписали совместное заявление, осуждающее практику ненаучных диагнозов в отношении девушек. Ранее иранок, которые отказались от хиджаба, уже отправляли на психиатрическое лечение.

Так поступили со студенткой Ахоу Дарьяи, которая в начале ноября разделась до нижнего белья в знак протеста против обязательного ношения хиджаба.