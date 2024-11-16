Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Иране начнут лечить женщин-противниц хиджаба

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 08:22 Фото: pixabay
Власти Ирана откроют в стране клиники для лечения женщин, не желающих носить хиджаб в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Il Fatto Quotidiano со ссылкой на главу Департамента по делам женщин и семей Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению пороков Мехри Талеби Дарестани.

По словам чиновницы, эти учреждения изучат "проблему снятия хиджаба" и его психологическую подоплеку.

"Посещение подобных центров не будет обязательным для иранок", – подчеркнула она.

Правозащитники обеспокоились появлением таких клиник. Они опасаются, что власти превратят нежелание носить хиджаб в "патологию", которую якобы необходимо лечить. Четыре ассоциации иранских психиатров подписали совместное заявление, осуждающее практику ненаучных диагнозов в отношении девушек. Ранее иранок, которые отказались от хиджаба, уже отправляли на психиатрическое лечение.

Так поступили со студенткой Ахоу Дарьяи, которая в начале ноября разделась до нижнего белья в знак протеста против обязательного ношения хиджаба.

Читайте также

Колумбия
В Колумбии запретили детские браки
Алия Абди
Иран 2024 год Традиции Врачи Культура Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Аслан Бжания отказался уходить в отставку
Президент Абхазии отказался уйти в отставку и попросил не поддаваться провокации
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: