Ученые оспаривают резонансную версию об обмелении Каспия

Казахстанские эксперты спорят, могло ли недавнее разрушительное землетрясение в Турции повлиять на уровень воды в Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Причины обсуждают и жители Актау. Каспий для них не только место для отдыха, но и единственный источник питьевой воды, передает КТК.

По словам эколога Кирилла Осина, происходящий сейчас процесс можно назвать периодическим.

"Некоторые называют это дыханием Каспия. Кто-то называет это определенной цикличностью, когда раз в 30-40 лет происходят повышение и понижение уровня моря". Эколог Кирилл Осин

В пользу версии говорит тот факт, что в 80-е годы берег был еще дальше. Однако экологи подозревают, что сейчас дело не только в природных явлениях. На Волге – главном источнике воды в Каспии – строят дамбы и сокращают приток к морю. Профессор эконометрики Нурлан Мунбаев уверен: вопросы использования воды должны решаться на международном уровне и срочно.

"Для решения вопросов понижения воды или повышения воды нужно садиться главам пяти прикаспийских государств, заключать меморандум о сотрудничестве по договоренности по притоку водоразбора воды. Сейчас многие страны стали по своим берегам строить водохранилища для своих целей. Не учитывается мнение соседей. Надо выносить проблему на межгосударственный уровень". Профессор эконометрики Нурлан Мунбаев

Версию о турецких землетрясениях профессор назвал несостоятельной. Море мелеет давно и к трагедии в Турции отношения не имеет.





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Между тем производители питьевой воды в Актау утверждают, что обмеление сказывается на их работе. Так, этой зимой замерз верхний слой водозаборного канала. В итоге вода на завод поступила с большим содержанием ила и водорослей.

"Мы получили очень грязную воду. Она буквально была черной. Почти годовой запас наших микрофильтров ушел за эти дни недели. Это было ужасное время. С другой стороны, население хочет воды, а мы просто физически не можем. Это было очень тяжело". Директор ТОО "Опреснительный завод Каспий" Нурлыбай Аккулов

Снижение производительности, износ оборудования, увеличение затрат – это минимальный список последствий обмеления. Специалисты говорят: водозаборный канал необходимо регулярно чистить, удлинять и углублять. Тогда проблем будет меньше. Идеальный же выход – строительство отдельного трубопровода в море на расстояние до 2 километров. Там воду можно будет забирать без примесей и оптимальной для производства температуры. Но это пока только мечта.

В январе в Министерстве экологии и природных ресурсов высказались об обмелении Каспийского моря. В ведомстве отметили, что колебания уровня моря в основном обусловлены соотношением характеристик водного баланса, изменяющихся под влиянием антропогенного изменения климата.