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Токаев выразил соболезнования экс-президенту Туркменистана в связи с кончиной его матери

Токаев направил соболезнование президенту Туркменистана Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой, сообщает Zakon.kz.
"С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о кончине Вашей матери – уважаемой Огулабат Бердымухамедовой. Жизненный путь Огулабат эдже служит образцом истинной любви к своей Родине и народу, является олицетворением мудрости, высокой духовности и большого милосердия. Разделяя боль невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам и Вашим близким искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки", – говорится в телеграмме.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

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