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В Нацбанке предупредили о новом способе мошенничества

В Нацбанке предупредили о новом способе мошенничества Фото: Zakon.kz
Национальный Банк Казахстана предупредил об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с международными переводами, сообщает Zakon.kz.

Физические и юридические лица обращаются в Национальный Банк с просьбой о содействии в получении денег в иностранной валюте. К таким обращениям, как правило, прилагаются поддельные платежные документы (в т.ч. в форматах SWIFT) и договоры, подтверждающие несуществующие счета и переводы денег.

"Национальный Банк является центральным банком и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Казахстана. Он не обслуживает физических лиц и не осуществляет переводы денег как резидентов, так и нерезидентов РК", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Национальный Банк не участвует в процессе обслуживания платежей клиентов через SWIFT и не выдает разрешений на проведение операций посредством SWIFT.

"Национальный Банк присваивает учетные номера отдельным валютным договорам исключительно для сбора данных по валютным операциям. Процедура не носит разрешающий, санкционирующий либо одобряющий характер", – говорится в сообщении.

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Учетный номер присваивается Национальным Банком без каких-либо обязательств со стороны регулятора и его наличие не означает поступление либо отправку денег по договору. При этом, присвоение номера не освобождает от ответственности за нарушение требований законодательства Казахстана.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковый сайт биржи KASE.

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