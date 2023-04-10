В Нацбанке предупредили о новом способе мошенничества

Национальный Банк Казахстана предупредил об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с международными переводами, сообщает Zakon.kz.

Физические и юридические лица обращаются в Национальный Банк с просьбой о содействии в получении денег в иностранной валюте. К таким обращениям, как правило, прилагаются поддельные платежные документы (в т.ч. в форматах SWIFT) и договоры, подтверждающие несуществующие счета и переводы денег.

"Национальный Банк является центральным банком и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Казахстана. Он не обслуживает физических лиц и не осуществляет переводы денег как резидентов, так и нерезидентов РК", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Национальный Банк не участвует в процессе обслуживания платежей клиентов через SWIFT и не выдает разрешений на проведение операций посредством SWIFT.

"Национальный Банк присваивает учетные номера отдельным валютным договорам исключительно для сбора данных по валютным операциям. Процедура не носит разрешающий, санкционирующий либо одобряющий характер", – говорится в сообщении.

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Учетный номер присваивается Национальным Банком без каких-либо обязательств со стороны регулятора и его наличие не означает поступление либо отправку денег по договору. При этом, присвоение номера не освобождает от ответственности за нарушение требований законодательства Казахстана.

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