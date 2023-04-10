Гульмира Сатыбалды и одна из потерпевших сторон пошли на медиативное соглашение

В Астане продолжается суд над экс-супругой олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмирой Сатыбалды. 10 апреля между подсудимой и одной из потерпевших, которую похищали – Айгуль Мекешевой, было достигнуто медиативное соглашение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В суде №2 Байконурского района Астаны продолжается судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. На скамье подсудимых также ее водитель и возможный исполнитель. Потерпевшие – известный бизнесмен и основатель АО "Galanz bottlers" Турсенгали Алагузов и бывший владелец ТОО "Maxi Bottlers" Айгуль Мекешева. Ранее Мекешева рассказывала, что ее похищали и заставили переписать акции ТОО на одного из помощников Гульмиры Сатыбалды.

Сегодня адвокат Гульмиры Сатыбалды Асемгуль Даниалова сообщила, что с Мекешевой и еще несколькими участниками дела удалось достичь медиативного соглашения.

"Мы заключили медиативное соглашение. Просим приобщить к материалам дела. Подписантами являются пять сторон. Это Гульмира Сатыбалды, Аскар Джусупов, Мади Батыршаев, Рашид Утебеков, Айгуль Мекешева и Бектыбаев. Мы согласились, что Джусупов передает долю акций 46,75 % АО "Galanz Bottlers". В свою очередь Айгуль Мекешева принимает данные акции, отказывается от исковых требований, а также Батыршаев в счет возмещения причиненного по делу вреда передает 25 % доли в уставном капитали "Maxi Bottlers"". Асемгуль Даниалова

Таким образом, за отказ от исковых требований Айгуль Мекешевой передадут 46,75% АО "Galanz Bottlers" и 25% доли в уставном капитали "Maxi Bottlers".



Тем временем возражение на медиативное соглашение представила адвокат Турсенгали Алагузова Акмарал Буралхиева.

"Потерпевшая сторона Алагузова возражает против приобщения к материалам уголовного дела медитативного соглашения. Во-первых, судом не принято решение о предварительной принадлежности тех акций, учитывая, что Джусупов является номинальным владельцем акций и отказывается от его принадлежности ему. Подсудимая Сатыбалды нам еще не давала показаний по поводу принадлежности ей этих акций. Во-вторых, на данное имущество имеется притязание третьих лиц, которых не учел господин медиатор при подписании соглашения. Эти третьи лица у нас не принимали участие в процедуре медиации – Алагузов и залогодержатель АО "Jusan bank". Наверное, участники процесса при подписании медитативного соглашения забыли, что эти акции находятся в залоге банка". Акмарал Буралхиева

Она добавила, что ее подзащитный не давал согласия на эту сделку.

"Уважаемый суд, оспариваемые акции находящимися в залоге банка, и он не дал своего согласия на данную сделку. Они также являются оспариваемым имуществом в рамках иного уголовного дела, которое мы намерены возобновить после вынесения судебного акта в рамках данного дела. В связи с чем Алагузов является заинтересованным лицом в отношении оспариваемого имущества и возражает против заключения медиации на таких условиях". Акмарал Буралхиева

В свою очередь Асемгуль Даниалова указала, что предметом судебного разбирательства не является "кому и что принадлежит".

"Хотелось бы возразить. У нас нет понятия не приобщения и сразу же признания медиации незаконной. Есть определенная процедура. Мы сейчас рассматриваем в деле процедуру приобщения. Более того, касательно кому и что принадлежит, думаю, это не предмет разбирательства". Асемгуль Даниалова

Сама обвиняемая – Гульмира Сатыбалды, попросила суд приобщить к делу медиативное соглашение.

"Прошу приобщить к делу медиативное соглашение. Я хочу перед потерпевшей Мекешевой закрыть ущерб. А виновата я или нет – решать суду". Гульмира Сатыбалды

Экс-супругу олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмиру обвиняют в похищении человека и самоуправстве. По версии следствия, она пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.

Гульмира Сатыбалды была задержана и водворена в изолятор временного содержания 16 марта 2022 года.

Суд по ее делу начался в городе Астане 14 марта 2023 года.