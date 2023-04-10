В чем обвиняют двух казахстанцев, нелегально оказавшихся в Южной Корее
Как отметил Айбек Смадияров, компетентными органами Кореи в интересах следствия детали дела не раскрываются.
"По нашим данным, указанные граждане обвиняются по трем нарушениям законодательства Южной Кореи. Первое – это нарушение закона "Об иммиграционном контроле" - Незаконный въезд в страну. Второе – нарушение закона "Об иммиграционном контроле" - Незаконное пребывание на территории страны. Третье – нарушение закона "Об объектах аэропорта и его сооружений" – материальный ущерб".Айбек Смадияров
Официальный представитель МИД Казахстана напомнил, что 24 марта в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из Ташкента, было отказано во въезде в Республику Корея.
"Для ожидания депортации они были помещены в специальное помещение, из которого ночью совершили побег и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Один гражданин Казахстана был задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта. В настоящее время они оба находятся в миграционном центре города Инчхон в следственном изоляторе". Айбек Смадияров
Он подчеркнул, что следственные мероприятия в соответствии с законодательством Южной Кореи могут продлиться до трех месяцев, после чего дело передадут в прокуратуру.
Айбек Смадияров добавил, что посольство Казахстана в Южной Корее находится на постоянном контакте с местными правоохранительными органами и родственниками этих граждан.
Между тем, о депортации их в Казахстан речи уже не идет.
"Они нарушили закон этой страны. Естественно, будут нести наказание по их законам. Речи о депортации не может идти в данном случае: это грубейшее наращение законов чужой страны. Незнание законов не освобождает от ответственности... Они нарушили закон и невозможно сейчас их вернуть. Эти дискуссии не к месту". Айбек Смадияров
27 марта 2023 года в Министерстве иностранных дел РК рассказали, что двое граждан Казахстана, которым было ранее отказано во въезде в Южную Корею, незаконно покинули Международный аэропорт Инчхон.
По данным МИД РК, один из казахстанцев был позднее задержан местной полицией, второй позднее явился с повинной.
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31 марта в МИД РК прокомментировали информацию "о массовых увольнениях" казахстанцев в Южной Корее. Как заявил Айбек Смадияров, распространяемая информация не соответствует действительности.