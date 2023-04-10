"Это не просто красивые слова" –Токаев о сотрудничестве Казахстана и Азербайджана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что все сказанное на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – не просто красивые слова, а высказывания, которые по существу отражают характер сотрудничества между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Во время переговоров президент Казахстана поблагодарил Ильхама Алиева за слова о братских отношениях между народами двух стран.

"И для казахского народа азербайджанцы являются братьями, о чем я говорил сегодня и во время переговоров. Это не просто красивые слова. Хотя красивые слова время от времени нужно произносить, особенно во время этих мероприятий. Это слова, которые по существу отражают характер сотрудничества между нашими странами. Я надеюсь, все это будет на века". Касым-Жомарт Токаев

Президент высоко оценил результаты прошедших полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили "обоюдный настрой на всемерное укрепление двусторонних связей". В доверительной обстановке президенты обменялись мнениями по всем аспектам сотрудничества.

"Благодаря нашим общим усилиям отношения между Казахстаном и Азербайджаном в последние годы приобрели еще более открытый и всеобъемлющий характер. Активизировалось политическое и торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество. Ряд новых соглашений, подписанных сегодня, придадут дополнительный импульс нашему многогранному партнерству. Казахстан и Азербайджан на взаимовыгодной основе сотрудничают в торгово-экономической сфере". Касым-Жомарт Токаев

Президенты договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров.

"Скоординированная деятельность заинтересованных структур наших стран – речь идет о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, торгово-экономической миссии, деловом совете, торговых домах – позволит вывести экономическую кооперацию на качественно новый уровень. В этом контексте большое значение имеет полноценное раскрытие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Речь идет о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла". Касым-Жомарт Токаев

Большое значение, по его словам, также имеет эффективная реализация Дорожной карты по развитию среднего коридора на 2022-2027 годы.

"Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнерами, позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению "Восток-Запад". Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев 10 апреля встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

Ранее в пресс-службе Акорды отмечали, что в Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. Кроме того, в повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

