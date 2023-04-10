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СМИ: Байден планирует баллотироваться на второй срок

Планирует баллотироваться на второй срок Фото: Instagram/joebiden
Американские СМИ пишут, что Джо Байден будет баллотироваться на второй срок. Решение он якобы уже принял, но пока не озвучил, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ознакомленных с вопросом источниками.

Как говорится в материале телеканала, главные советники Белого дома собираются принять окончательное решение о начале кампании по переизбранию президента Джо Байдена, даже если сам кандидат не будет оглашать свои планы на 2024 год.

Якобы нежелание Байдена официально объявлять о баллотировании обусловлено рядом факторов: отсутствием серьезного соперника в рядах Демократической партии, тем, что внимание сейчас сосредоточено на судебном процессе против Дональда Трампа и приближением столкновения с республиканцами в Конгрессе по вопросу расходов бюджета.

Отмечается, что каждый раз, когда Байден публично говорил о своем участии в предстоящих выборах, он предостерег, что обстоятельства, политические или личные, могут измениться и повлиять на его решение.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. В том же месяце Байдену исполнится 82 года.

О том, что действующий президент США намерен баллотироваться на пост в 2024 году, он уже сообщал в феврале этого года.

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