СМИ: Байден планирует баллотироваться на второй срок
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ознакомленных с вопросом источниками.
Как говорится в материале телеканала, главные советники Белого дома собираются принять окончательное решение о начале кампании по переизбранию президента Джо Байдена, даже если сам кандидат не будет оглашать свои планы на 2024 год.
Якобы нежелание Байдена официально объявлять о баллотировании обусловлено рядом факторов: отсутствием серьезного соперника в рядах Демократической партии, тем, что внимание сейчас сосредоточено на судебном процессе против Дональда Трампа и приближением столкновения с республиканцами в Конгрессе по вопросу расходов бюджета.
Отмечается, что каждый раз, когда Байден публично говорил о своем участии в предстоящих выборах, он предостерег, что обстоятельства, политические или личные, могут измениться и повлиять на его решение.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. В том же месяце Байдену исполнится 82 года.
О том, что действующий президент США намерен баллотироваться на пост в 2024 году, он уже сообщал в феврале этого года.