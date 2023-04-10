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Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили МФЦА "Астана"

Посетили МФЦА "Астана" Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Азербайджана осмотрели офис Международного суда МФЦА, сообщает Zakon.kz.

Регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт рассказал о функционировании первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах английского права. По его словам, Международный суд, рассматривающий гражданские и коммерческие споры, работает по лучшим международным стандартам, передает Акорда.


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Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг и Группы по развитию бизнеса. Представители Тех Хаба МФЦА рассказали им о развитии венчурного финансирования и технологических инноваций.

Кроме того, лидерам двух стран была презентована работа Экспат центра "Поддержка деятельности участников МФЦА по принципу "одного окна". Управляющий МФЦА "Астана" Ренат Бектуров проинформировал глав государств о текущей деятельности Центра.

В завершение президент Азербайджана оставил запись в Книге почетных гостей Международного финансового центра "Астана".

Касым-Жомарт Токаев 10 апреля встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

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