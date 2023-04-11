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Турлов об Асаубаевой и Абдумалик: У всех звезд иногда случаются какие-то эмоциональные срывы

Шахматы Интервью Спорт-Экспресс Фото: Instagram/kzchessfederation
В эти дни Астана стала столицей мировых шахмат. Главный город Казахстана принимает ряд шахматных мероприятий, особняком которого стоит матч за звание чемпиона мира. Об этом и многом другом своими мыслями поделился глава Казахстанской шахматной федерации Тимур Турлов, сообщает Zakon.kz.

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Тимур Турлов встал у руля федерации три месяца назад. И как отмечают специалисты, он сделал исторический ход, заполучив для Казахстана матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в Астане, передает "СЭ".

– Что скажете о первых днях противостояния за титульный поединок?

– Мы тщательно готовились к этому матчу, к церемонии открытия. Самое важное, что казахстанцы увидят все это своими глазами и еще больше поверят в себя. Поверят, что при должном отношении к тренировкам у них тоже может появиться шанс оказаться на месте Яна и Дина. Проведение такого крупного события не только привлечет внимание всего мира к стране, но и даст определенный толчок для очередной волны популярности шахмат в стране.

– У Казахстана сильные шахматистки, чего не скажешь о мужчинах. В топ-100 мужского рейтинга ФИДЕ нет никого. Нет планов пригласить кого-нибудь со стороны? Хотя бы взять пример у теннисистов, которые пригласили Елену Рыбакину.

– Не уверен, что это наш путь. К примеру, Узбекистан своими силами добился успехов, они хорошо начали финансировать шахматы в последние годы. У нас также есть большой потенциал внутри страны. Это работа, которую очень сложно сделать за один год. Мы будем планомерно инвестировать в развитие детского спорта. Готовы ждать и вкладывать в развитие юных шахматистов.

Шахматы Гран-При Индия

Фото: Instagram/kzchessfederation

– Какова ваша позиция по недавнему скандалу Асаубаевой и Абдумалик?

– Любой спортсмен такого уровня – звезда. А у всех звезд иногда случаются какие-то эмоциональные срывы. Надеюсь и почти уверен, что эта история не помешает шахматисткам играть в одной сборной. Мы люди, эмоции только добавляют интриги к нашим отношениям. Со своей стороны сделаем все для того, чтобы объединять усилия и создавать такие условия, чтобы конфликты или какие-то разногласия происходили как можно реже.

Тем временем в матче за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем вперед вырвался россиянин, который сумел черными фигурами выиграть вторую партию. Счет в этом противостоянии стал 1,5:0,5 в пользу российского гроссмейстера. Призовой фонд этого матча составляет 2 млн евро, 60% этой суммы получит чемпион, а 40% отойдет проигравшему шахматисту.

Разборки между казахстанскими шахматистками Бибисарой Асаубаевой и Жансаей Абдумалик начались перед стартом третьего этапа Гран-при Индии. Жансая, обвинив организаторов турнира в халатности, снялась с турнира. В свою очередь директор Гран-при Нью-Дели ответил на все претензии участников данных соревнований.     

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