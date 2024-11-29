Тимур Турлов: У Казахстана огромное шахматное будущее

В Алматы прошло чествование чемпионов мира по шахматам среди кадетов – астанчанки Аланны Бериккызы и алматинца Марка Смирнова. Юные чемпионы получили ценные подарки и денежные сертификаты от президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова, сообщает Zakon.kz.

Шахматисты из Казахстана только что вернулись из Италии, где в городе Монтесильвано c 11 по 26 ноября проходил чемпионат мира по шахматам среди кадетов U8–U12 (FIDE World Cadet Chess Championships 2024). На этом престижнейшем соревновании наши юные мастера выиграли золотые и серебряные медали. Чемпионами мира стали кадеты Аланна Бериккызы (категория до 10 лет) и Марк Смирнов (категория до 12 лет). У нас должна была быть еще одна чемпионка – Ханзада Аманжол, но, увы, дополнительные показатели оставили ее на втором месте с "серебром". Примечательно, что сборная РК (всего было 32 спортсмена) на этом чемпионате завоевала первое место среди 77 участвующих стран.

Отметим, что это далеко не первое уникальное достижение казахстанских шахматистов в 2024 году. В начале ноября во Флорианополисе (Бразилия) прошел чемпионат мира среди молодежи (U14-U18), где "серебро" в категории до 14 лет получил IM Эдгар Мамедов, в категории до 18 лет среди девушек – WIM Амина Кайрбекова, серебряным призером до 18 лет стал IM Алдияр Ансат, и бронзовым призером до 14 лет IM – Сауат Нургалиев. В июне золотую медаль в индийском Гандинагаре 20-летний казахстанец Казыбек Ногербек выиграл FIDE World Junior (Open & Girls) Chess Championships 2024, где участвовало 123 спортсмена, включая 13 гроссмейстеров и 28 международных мастеров. И, наконец, вошла в историю шахмат блистательная победа нашей женской сборной (самой старшей в которой была 20-летняя Бибисара Асаубаева), одержанная в сентябре на Всемирной Олимпиаде в Будапеште.

Что касается нынешних золотых призеров FIDE World Cadet Chess Championships 2024 среди кадетов, то федерация приготовила им поистине чемпионский прием. Вручая победителям подарочные ноутбуки и сертификаты на 1,2 млн тенге, президент KazChess Тимур Турлов сказал:

– Несмотря на такой юный возраст, вы показали невероятную самоотдачу и настоящее шахматное вдохновение. Вы продемонстрировали всему миру огромный интеллектуальный потенциал нашей нации и большое шахматное будущее нашей страны.

Фото: KazChess

Говоря о развитии шахмат в РК, Тимур Турлов подчеркнул, что сегодня казахстанскими шахматистами завоевано на официальных международных турнирах 2024 года 123 медали, это при том, что впереди еще четыре декабрьских турнира.

– Такие рекордные показатели подтверждают, что курс, выбранный KazChess, правильный. Программа развития и поддержки шахматных талантов и развития профессиональных шахмат полностью оправдывает свой запуск. Нам нужно сейчас развить потенциал наших детей, это единственный способ достичь больших результатов, именно на это нацелена сейчас федерация.

По мнению президента KazChess, хорошие результаты в любом виде спорта можно получить, только пройдя весь цикл подготовки чемпиона – от детского возраста, бережно воспитывая и формируя спортивные личностные качества. Есть, правда, и другой путь – покупка легионеров, но этот путь, как считает Турлов, ведет вникуда.

Фото: KazChess

– Важно планомерно инвестировать в спорт на протяжении длительного времени, это вложение денег, времени, больших системных усилий, которое приносит в конечном счете свои плоды.

Подтверждением слов главы KazChess является осуществляемая в Казахстане программа "Шахматы в образовании". Это чрезвычайно амбициозный проект в рамках Комплексного плана развития шахмат на 2023-27 годы, как известно, принятого в прошлом году правительством РК. Тимур Турлов отметил, что здесь ведется большая работа вместе с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования.

– Сегодня программа "Основы шахмат" внедрена в 550 школах для 1 классов, в 42 школах для 2-х классов. Разработаны бесплатные курсы для преподавателей, где обучение проходят более 700 учителей. Совместно с вузами разрабатывается Minor-программа "Педагог шахмат", запуск которой запланирован на 2025-2026 учебный год.

Говоря о развитии шахматных дарований, исполнительный директор KazChess Даулетова Гульмира (кстати, международный гроссмейстер среди женщин и бронзовый призер Всемирной шахматной олимпиады) подчеркнула, что в федерации не первый год работает программа поддержки юных талантов, в которой на сегодня числятся 45 детей.

– Они получают материальную целевую помощь для развития шахматных навыков, работы с тренерами и участия в турнирах. Все сегодняшние достижения были бы невозможны без поддержки президента страны, правительства, местных исполнительных органов, крупного бизнеса, генерального партнера федерации Freedom Holding Corp., руководства ФИДЕ, Азиатской шахматной федерации.

В конце остается отметить, что в 2024 году в Казахстане появились два новых гроссмейстера – Рамазан Жалмаханов и Казыбек Ногербек, три гроссмейстера среди женщин – Лия Курмангалиева, Алуа Нурман и Ксения Балабаева, два международных арбитра – Бауыржан Хамзин и Иван Мезенцев, а также семь международных мастеров и восемь арбитров FIDE.