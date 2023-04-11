В полиции рассказали о задержании подозреваемого в убийстве матери и сына в Актобе

Двойное убийство раскрыли полицейские Актобе. Стражи порядка задержали 23-летнего местного жителя, сообщает Zakon.kz.

В полиции напомнили, что 29 марта в одной из квартир многоэтажки были обнаружены убитыми 35-летняя мать и ее 16-летний сын. 13-летнюю дочь погибшей госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы с ножевым ранением. Именно она и вызвала полицию.

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"С помощью камер видеонаблюдения установлен подозреваемый в разбойном нападении с проникновением в жилое помещение, с применением насилия и совершением убийства двух лиц". Пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате, как уточнили в ДП, по подозрению в совершении данного преступления задержан 23-летний местный житель, который под тяжестью собранных доказательств сознался в совершении преступления.