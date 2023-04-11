Даниал Ахметов заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Риддере

На заседании правительства аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил об угрозе срыва следующего отопительного сезона в Риддере из-за ситуации на ТЭЦ и обратился к премьер-министру страны с просьбой демонополизировать предприятие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким Восточно-Казахстанской области попросил правительство рассмотреть вопрос демонополизации ТЭЦ Риддера. Из-за ситуации на энергопредприятии, по словам Даниала Ахметова, следующий отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва.

"В настоящее время акиматом совместно с кредиторами риддерской ТЭЦ инициированы мероприятия судебного характера. Финансовая несостоятельность, наличие кредиторской задолженности ставит под угрозу следующий отопительный сезон на ТЭЦ, создает критическую ситуацию с теплоснабжением города и возможность техногенной аварии. Алихан Асханович, прошу рассмотреть вопрос о демонополизации риддерской ТЭЦ". Даниал Ахметов

При этом он отметил, что в Риддере в связи с аварийным состоянием ТЭЦ сохраняется режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

"Оперативным штабом, возглавляемым местным исполнительным органом, в сжатые сроки приняты меры по ремонту основного и вспомогательного оборудования станции. На постоянной основе организована работа по поставке угля и мазута в целях недопущения срыва теплоснабжения. В настоящее время на станции имеется 2,3 тысячи тонн угля". Даниал Ахметов

Однако, по его данным, из-за неудовлетворительной эксплуатации и халатного отношения руководства ТЭЦ в период ЧС зафиксировано 74 случая аварийных отключений котлоагрегатов, в том числе из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.

"Кредиторская задолженность предприятия составляет более 3 млрд тенге. У собственников станции отсутствуют конкретные планы на ремонтную кампанию текущего года, а также по погашению существующих долгов". Даниал Ахметов

24 марта в Риддере из-за проблем на ТЭЦ города объявлен режим ЧС регионального масштаба. Новый собственник - компания RNGK - с января не проявил никакой активности.

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области сообщили, что ТЭЦ в Риддере оштрафовали на сумму более чем 11 млн тенге, вынесены предписания об устранении нарушений.