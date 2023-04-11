Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Даниал Ахметов заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Риддере

Казахстан Риддер ТЭЦ аким просьба демонополизация Фото: Instagram/danial.akhmetov.official
На заседании правительства аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил об угрозе срыва следующего отопительного сезона в Риддере из-за ситуации на ТЭЦ и обратился к премьер-министру страны с просьбой демонополизировать предприятие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким Восточно-Казахстанской области попросил правительство рассмотреть вопрос демонополизации ТЭЦ Риддера. Из-за ситуации на энергопредприятии, по словам Даниала Ахметова, следующий отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва.

"В настоящее время акиматом совместно с кредиторами риддерской ТЭЦ инициированы мероприятия судебного характера. Финансовая несостоятельность, наличие кредиторской задолженности ставит под угрозу следующий отопительный сезон на ТЭЦ, создает критическую ситуацию с теплоснабжением города и возможность техногенной аварии. Алихан Асханович, прошу рассмотреть вопрос о демонополизации риддерской ТЭЦ". Даниал Ахметов

При этом он отметил, что в Риддере в связи с аварийным состоянием ТЭЦ сохраняется режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

"Оперативным штабом, возглавляемым местным исполнительным органом, в сжатые сроки приняты меры по ремонту основного и вспомогательного оборудования станции. На постоянной основе организована работа по поставке угля и мазута в целях недопущения срыва теплоснабжения. В настоящее время на станции имеется 2,3 тысячи тонн угля".Даниал Ахметов

Однако, по его данным, из-за неудовлетворительной эксплуатации и халатного отношения руководства ТЭЦ в период ЧС зафиксировано 74 случая аварийных отключений котлоагрегатов, в том числе из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.

"Кредиторская задолженность предприятия составляет более 3 млрд тенге. У собственников станции отсутствуют конкретные планы на ремонтную кампанию текущего года, а также по погашению существующих долгов".Даниал Ахметов

24 марта в Риддере из-за проблем на ТЭЦ города объявлен режим ЧС регионального масштаба. Новый собственник - компания RNGK - с января не проявил никакой активности.

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области сообщили, что ТЭЦ в Риддере оштрафовали на сумму более чем 11 млн тенге, вынесены предписания об устранении нарушений.

Читайте также

Новый глава Антикора отчитался перед Токаевым

Сенатор предложил объявить мораторий на строительство в горных и предгорных районах Алматы

Премьер-министр Эстонии Каллас ушла в отставку, чтобы вновь возглавить правительство

Оксана Скибан
Правительство РК Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Таразский криминалитет стал блогером и создал общественный фонд для воспитания молодежи
Таразский криминалитет стал блогером и создал "общественный фонд для воспитания молодежи"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления