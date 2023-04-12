Советы юриста: можно ли вернуть ошибочный перевод через суд

Что делать, если получатель знает об ошибочности перевода, но не спешит с возвратом, рассказал Zakon.kz юрист Даулет Абжанов.

Эксперт рассказал, что делать после того, как отправитель обнаружил, что он перевел деньги не тому лицу.

Как только отправитель ошибочного перевода обнаружит, что он перевел деньги не тому лицу, ему следует как можно быстрее оповестить об этом банк и, по возможности, получателя ошибочного перевода. Отправителю следует просить банк связаться с получателем денег и сообщить об ошибочности перевода. Многие банки так и поступают – сообщают получателю о поступлении информации об ошибочности перевода и предлагают осуществить возврат, если получатель согласен с ошибочностью поступления. Но если бенефициар не согласен с добровольным возвратом, банк не вправе принудительно изъять деньги и вернуть их отправителю. Даулет Абжанов

В мобильных приложениях некоторых банков реализована функция направления сообщения получателю об ошибочности перевода. Отправитель, обнаружив, что он ошибочно кому-то направил перевод, через мобильное приложение направляет получателю сообщение, которым предлагается вернуть ошибочный перевод.

Тут важно подчеркнуть, что в сообщении лишь предлагается вернуть деньги; возвращать добровольно или нет - полностью зависит от получателя. Добросовестный вернет, а вот недобросовестный может и отказать в возврате. Тогда у потерпевшего не остается другого выхода, кроме как добиваться возврата через суд. Даулет Абжанов

Банк сам не вернет

Обращаясь к банку об ошибочности перевода, не следует тешить себя иллюзией, что удастся уговорить банк вернуть ваши деньги. Банк откажет, ведь вернуть – это значит отменить операцию по переводу денег и списать деньги со счета получателя без согласия последнего. Но этого сделать банк не вправе, если деньги уже поступили на счет получателя – операция по переводу денег уже завершена.

И это совершенно разумно. Почему? Представьте, что вы продаете товар, покупатель рассчитался с вами банковской картой, деньги поступили на ваш счет, вы передали товар. Но потом вдруг покупатель заявляет своему банку об ошибочном переводе, настаивая на возврате перечисленных вам денег. Представьте, что банк, поверив покупателю на слово, снимет деньги с вашего счета и вернет их отправителю. Вы остаетесь без денег и товара. Согласитесь, что такого допускать нельзя. Даулет Абжанов

Во избежание злоупотреблений недобросовестными отправителями денег закон поэтому запрещает банкам в подобных ситуациях осуществлять самостоятельный возврат уже уплаченных денег без согласия получателя перевода.

Кому предъявлять иск?

Предположим, получатель денег извещен об ошибочности перевода, но не спешит с возвратом либо вовсе отказывается добровольно вернуть неосновательно полученное. Отправителю денег остается одно – обратиться в суд с иском о взыскании денег.

Отправитель сталкивается с неожиданным препятствием – ему неизвестны реквизиты получателя-ответчика. Нет ни ФИО, ни ИИН, ни места жительства. Без них невозможно оформить и подать иск. Казалось бы, какая проблема – запросить у банка? Банк-то точно знает, кому ушел ошибочный перевод. Однако банки отказывают в предоставлении таких сведений, ссылаясь на банковскую тайну: мол, мы не вправе раскрывать своего клиента – получателя денег без его согласия. Даулет Абжанов

В итоге отправитель денег, хотя и имеет юридически право взыскать сумму неосновательного обогащения с получателя ошибочного перевода, но фактически реализовать его не может – он не знает, к кому предъявлять иск.

Практикующие юристы из этой тупиковой ситуации предлагают такой выход: предъявить отправителю денег иск к банку о возврате ошибочного перевода; в ходе рассмотрения дела ходатайствовать перед судом об истребовании информации о деталях совершенной операции по ошибочному переводу. Получив нужные сведения о получателе (банк не откажет ведь требованию суда), отправитель может отозвать иск к банку и предъявить уже новый иск к получателю ошибочного перевода (благо, истец уже будет располагать данными об ответчике, необходимыми для оформления иска). Либо, как вариант, можно просить суд привлечь к участию в деле получателя ошибочного перевода как надлежащего ответчика (возможно, суд это сделает по своей инициативе).

Предложение сводится, таким образом, в предъявлении заведомо необоснованного иска к банку в целях получения необходимой информации о бенефициаре – будущем ответчике.

Описанный путь довольно сложен и, к сожалению, не гарантирует достижения желаемого для отправителя результата. Суд может отказать в удовлетворении ходатайства о предоставлении сведений о получателе (он ведь еще не сторона в деле), да еще и отказать в иске к банку (что наверняка, поскольку, как указывалось выше, у банка нет обязанности по возврату ошибочного перевода – он точно исполнил указание отправителя денег).

Некоторые юристы советуют вариант еще жестче – обратиться с заявлением в правоохранительные органы: вот, мол, пропали деньги, неизвестные не возвращают и т.п. По их мысли, правоохранительные органы истребуют объяснительную от банка, а заявитель вправе ознакомиться с материалами доследственной проверки. Из объяснительной банка и можно будет узнать информацию о получателе ошибочного перевода. Даулет Абжанов

Этот крайне сомнительный вариант опять-таки преследует ту же цель – заполучить сведения о будущем ответчике в гражданском деле (отрицательная перспектива уголовного дела очевидна).

Это не банковская тайна!

Как видно, обстоятельства вынуждают отправителя ошибочного перевода делать массу движений, лишь бы добыть ответ на простой вопрос – кто же получил по ошибке его деньги.

Все значительно упростилось, если банк сразу по требованию отправителя предоставил бы сведения о получателе ошибочного перевода. Банку достаточно лишь убедиться в том, что перевод действительно осуществлен и заявитель действительно является отправителем денег. Но, как выше упоминалось, мы упираемся в отказы банков со ссылкой на банковскую тайну.

На мой взгляд, отказы банков в предоставлении отправителю денег сведений о получателе более чем спорны. Во-первых, согласно п.1 ст. 750 ГК банк обязан предоставлять клиенту по его требованию информацию о произведенных операциях. Очевидно, что в состав информации о произведенной операции по переводу денег входит информация о всех этапах операции, вплоть до ее завершения. Поскольку перевод денег считается завершенным с момента зачисления денег на счет бенефициара (п.3 ст. 55 закона "О платежах и платежных системах"), то информация о произведенной операции по переводу денег должна включать в себя информацию о зачислении денег на счет бенефициара. Иными словами, клиент – отправитель денег имеет полное право требовать от банка предоставления информации о том, кому и куда были зачислены деньги по его переводу. Гражданский кодекс обязывает банк предоставить такую информацию отправителю денег. Следовательно, сведения о получателе ошибочного перевода не могут составлять банковскую тайну для отправителя денег. Даулет Абжанов

Во-вторых, практика отказов в предоставлении сведений о получателе ошибочных переводов ограничивает возможности отправителя на судебную защиту своих прав. Нет смысла создавать препятствия реализации права на защиту имущественных прав потерпевшего, вынуждая последнего изощряться в способах получения необходимых сведений о неосновательно обогатившемся и создавая лишнюю нагрузку на правоохранительную и судебную системы.

В-третьих, подобная практика фактически потворствует недобросовестному получателю, который за зонтиком, якобы, банковской тайны может уклоняться от ответственности за неосновательное обогащение. В итоге защищенными оказываются интересы не кредитора (потерпевшего), а должника (неосновательно обогатившегося). Между тем право каждого на банковскую тайну, конфиденциальность информации должно заканчиваться там, где нарушаются права иных субъектов.

Помимо этого, нужно помнить, что ситуация с отказом в предоставлении информации о субъектах операции может сыграть и в обратную сторону. Имеется в виду ситуация, когда получатель ошибочного перевода, будучи добросовестным, сам заинтересован в скорейшем возврате перевода (невозврат неосновательного обогащения грозит, как ранее указывалось, начислением неустойки за пользование чужими деньгами). Он рад бы возвратить ошибочный перевод, но не знает отправителя и его реквизиты для возврата денег. Отказ банка предоставить данные отправителя ошибочного перевода будет препятствием для добросовестного исполнения получателем своей обязанности по возврату неосновательного обогащения.

Поэтому требование отправителя о предоставлении банком сведений о получателе ошибочного перевода (как и требование получателя ошибочного перевода – об отправителе) представляется справедливым и законным; сложившуюся практику отказов надо менять, считает эксперт.

Напомним, что ранее Zakon.kz уже писал о том, в каких случаях банк обязан вернуть ошибочный перевод.