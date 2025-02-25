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Общество

Как казахстанцам вернуть ошибочные переводы соцотчислений

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:17 Фото: pexels
Специалисты электронного правительства Казахстана рассказали, что ошибочные переводы не тому адресату или зачисления некорректной суммы социальных отчислений происходят довольно часто, сообщает Zakon.kz.

В основном, по их данным, это возникает из-за человеческих факторов, иногда сумма уходит не тому человеку либо в другом размере.

В связи с этим казахстанцам решили напомнить, что на портале eGov.kz и в eGov mobile можно решить этот вопрос и подать заявку на возврат излишне уплаченных социальных отчислений.

Так, юридические и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями могут за раз подать заявку на 20 сотрудников.

Стоит отметить, что услуга доступна на портале eGov.kz в разделе "Гражданам" – "Социальное обеспечение" – "Пенсионное обеспечение".

Для подачи заявки через мобильное приложение eGov mobile необходимо перейти в раздел "Услуги" – "Льготы, пособия и пенсии". Затем необходимо выбрать услугу "Возврат излишне уплаченных социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную (или) неполную уплату социальных отчислений".

Далее нужно заполнить все поля и указать реквизиты платежного поручения. В заключительной части – подписать заявку.

Результаты можно проверить в "Истории личного кабинета".

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18 февраля 2025 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали о выплатах и пособиях жителям Казахстана. Тогда стало известно, что на 1 февраля 2025 года более 169 тыс. человек получили адресную социальную помощь (АСП) на сумму 2,3 млрд тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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