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Почему кошки мурчат и что это значит

Почему кошки урчат и что это значит? Фото: pixabay
Кошачье мурлыканье – признак хорошего настроения, но также оно может быть связано со страхом, стрессом или нервозностью, сообщает Zakon.kz.

Котята начинают издавать звук в возрасте двух-трех дней, и для них это способ коммуникации. 

В 2009 году ученые из Университета Сассекса предположили, что мурчание котов бывает разным. И с помощью него взрослые особи, например, напоминают хозяевам об обеде.

Также было проведено исследование. Выяснилось, что, требуя внимания хозяина, коты добавляют в мурчание высокие частоты, и этот звук вовсе не похож на тот, который издает животное при поглаживании. Он скорее подобен плачу младенца. Не реагировать на него невозможно.

Бывают и другие причины, почему мурчат коты. Например, есть звуки, которые животное издает, испытав стресс или находясь рядом с больным сородичем или хозяином. Это не совсем похоже на мурлыканье. И кот мурчит в данном случае вовсе не ради моральной поддержки, сообщает Моя планета

Американский ученый исследовала мурлыканье кошек 44 видов и установила, что издаваемый ими звук раздается в диапазоне от 20 до 140 Гц. А вибрации в таком диапазоне оказывают терапевтический эффект. Частоты в пределах 25–50 Гц хорошо помогают при переломах костей, а восстановлению тканей способствуют частоты около 100 Гц. Предположительно после стресса кошка мурлыкает именно по этой причине: лечит себя, омолаживая ткани.


"Кошке мурчание помогает самоисцеляться, а это дает немалое преимущество в борьбе за выживание. Укрепление костей вибрацией необходимо кошкам не только для лечения травм, но и потому, что они спят по 16–18 часов в сутки, а чрезмерная неподвижность вредна для здоровья".  Ученые

Ученые из Университета Миннесоты доказали, что коты оказывают терапевтический эффект. Они мурчат и помогают выздоравливать своим хозяевам. Группа медиков в течение десяти лет наблюдала за здоровьем 4435 американцев в возрасте от 30 до 75 лет. У 2435 из них были кошки, а у 2000 — нет. В результате ученые заметили, что кошатники рискуют умереть от сердечного приступа на 30% меньше, чем "одиночки". 

А ученые Калифорнийского университета в Дейвисе даже предложили использовать мурлыканье в 25 Гц для скорейшего восстановления костно-мышечной активности астронавтов, которые долгое время провели в невесомости. При этом они опирались на теорию, что укрепление костей вибрацией необходимо кошкам не только для лечения травм, но и потому, что они спят по 16–18 часов в сутки, а чрезмерная неподвижность вредна для здоровья.

Американский профессор Курт Стейджер считает, что все дело в мышцах гортани.

"Между основанием черепа и основанием языка находятся тонко связанные подъязычные косточки. Когда мышцы возле голосовых связок сокращаются, те вибрируют и нам слышится "мур". А запускают механизм электрические импульсы, возникающие в коре головного мозга. Они поступают к располагающимся вблизи голосовых связок мышцам и заставляют их сокращаться". Курт Стейджер 

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала, какие породы кошек чаще всего заводят алматинцы. 

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