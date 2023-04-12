Уголовное дело завели в отношении школьников Кызылординской области

Пятеро учащихся школы стали фигурантами уголовного дела после того, как избили девятиклассника. Уволены директор и завуч школы, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области после массовой драки ученик девятого класса попал в реанимацию. Инцидент случился три дня назад. С различными травмами школьник был госпитализирован. Его состояние улучшилось.

Полицейские установили, что нападавшими оказались учащиеся этой же школы. Пятеро из них стали подозреваемыми по делу, передает 24kz.

С постов уволены директор школы и его заместитель. Также наказаны 10 сотрудников полиции. Но не все согласны с таким решением.

"Нельзя считать, что во всем виноваты только учителя и полицейские. В ответе за произошедшее все. В том числе – общество и родители. Там всего четыре инспектора ИДН. Возможности у них ограничены. Тем не менее, мы признаем, что проблемы есть. И мы готовы работать над их устранением". Шамшидин Амитов, заместитель начальника областного департамента полиции

В Управлении образования региона усилили меры контроля за учениками. Также там заявили об усилении воспитательной работы.

В Усть-Каменогорске девушки-подростки избили сверстницу. Видео распространили в мессенджерах и социальных сетях. Подробности стали известны уже на следующий день.