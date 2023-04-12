Жанаозенские работники освобождены и уехали домой – КМГ

В АО НК "КазМунайГаз" сообщили Zakon.kz, что задержанные 11 апреля в Астане нефтяники уже отправлены поездом в Жанаозен.

Также в компании уточнили, что между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле.

"В данную комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников "БерАли Мангистау Company". Пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

Кроме того, остальные экс-сотрудники предприятия, задержанные органами правопорядка, были освобождены и в 8:57 (по времени Астаны) выехали поездом в Жанаозен.

С 10 апреля в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли провела несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз".

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После задержаний в Астане жители Жанаозена вышли на площадь города. К ним обратился аким города Айбек Косуаков и призвал сохранять спокойствие.

Также Нурлан Ногаев выступил с обращением к жителям Мангистауской области, попросив не дестабилизировать ситуацию.