Аким Мангистауской области просит жителей региона сохранять спокойствие

Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области, попросив их сохранять спокойствие и не дестабилизации ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 12 апреля аким Мангистауской области выступил с обращением к жителям региона, передает пресс-служба акимата.

"В этой непростой ситуации мы должны проявить выдержку и не принимать эмоциональных решений. Нагнетание напряжения в обществе, нарушение закона и правовых норм приведет к дестабилизации обстановки и не будет способствовать решению возникшей проблемы. Уважаемые земляки я обращаюсь к вам с призывом не допустить дестабилизации. Мы должны понимать, что ситуация должна решаться только в рамках закона. Мы все хотим стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы также хотим жить в правовом государстве". Нурлан Ногаев

Аким Мангистауской области так же добавил, что нельзя идти на поводу у провокаторов.





"У нас одна цель – чтобы люди работали, получали достойную заработную плату, были уверены в завтрашнем дне, чтобы человеческое достоинство сохранялось и уважалось. Для нас всех крайне важным является удержать ситуацию в рамках правового реагирования. И мы должны работать над этим. Нам всем нужна стабильность на наших предприятиях!" Нурлан Ногаев

В Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Многие были задержаны.

Позже аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к собравшимся на площади жителям, которые выступили за то, чтобы в Астане отпустили задержанных.

Позднее лидеры протестующих в Астане нефтяников компании "БерАли" Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили что всех собравшихся отправляют в Мангистау.

