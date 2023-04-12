Пять жанаозенских нефтяников привлекли к ответственности за пикет в Астане

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев 12 апреля в кулуарах Мажилиса сообщил, что к административной ответственности за пикет в Астане привлекли пять нефтяников из Жанаозена, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что, несмотря на разъяснения акимата, прокуратуры о правилах проведения мирных собраний, нефтяники не покидали место пикета. Остались они там и после проведенных с АО "КазМунайГаз" переговоров.

"Мы им разъясняли, каким образом данный спор решается, что этот спор решается в досудебном регулировании, либо в судебном порядке, но никак не проведением акции протеста, тем более без уведомления местного исполнительного органа. Это было проигнорировано. В этой связи органами полиции для пресечения административного правонарушения, для проведения профилактической работы с митингующими они были доставлены в органы полиции. После проведения профилактической работы большая часть бывших работников ТОО "БерАли" были отпущены, они уже не находятся в полиции, они уже в пути, насколько мне известно, в Мангистау". Жандос Умиралиев

Всего в полицию, по его словам, было доставлено 120-126 человек. Полицейские, как он отметил, действовали в рамках закона.

"Это же собрание с воскресенья, так скажем, длилось, неоднократно проводились встречи со стороны уполномоченных органов. После уполномоченных органов, когда (нефтяники. – Прим. ред.) от всех предложений отказались, прокуратура все эти два дня на системной основе разъясняла требования закона, более того, был предложен правовой метод решения этого вопроса, то есть переговорный процесс, досудебное регулирование, судебное регулирование, предложен правовой метод – проведение этой же акции с уведомлением местного исполнительного органа. Но, несмотря на все это, акция продолжалась. И поэтому органы полиции были обязаны доставить их в здание органов правопорядка для пресечения административных правонарушений и в целом для обеспечения общественного порядка. Все-таки это было перед зданием государственных органов, перед входом, и это мешало нормальной работе государственного органа". Жандос Умиралиев

Сейчас всех задержанных отпустили.

"Сейчас все отпущены. А пять наиболее активных митингующих правонарушителей привлечены к ответственности за участие в несанкционированной акции протеста по статье 488 КоАП, они были предупреждены. И так же были отпущены. На данный момент какие-либо акции не проводятся, спор урегулирован, десять инициативных представителей из бывших работников данной компании находятся здесь для того, чтобы в переговорном, правовом поле с "КМГ", МЭ разрешить данную ситуацию". Жандос Умиралиев

Ранее сообщалось, что в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Многие были задержаны.

После задержаний в Астане жители Жанаозена вышли на площадь города. К ним обратился аким города Айбек Косуаков и призвал сохранять спокойствие.

Также Нурлан Ногаев выступил с обращением к жителям Мангистауской области, попросив не дестабилизировать ситуацию.

Утром 12 апреля в АО НК "КазМунайГаз" сообщили, что задержанные в Астане нефтяники уже отправлены поездом в Жанаозен.