"Это нарывы, которые вот-вот лопнут": депутат о безработице в Мангистау

Ситуацию с трудоустройством в Мангистауской области депутат Едил Жанбыршин назвал нарывами, которые вот-вот лопнут. Он направил свой запрос премьер-министру Алихану Смаилову, сообщает Zakon.kz.

Депутат отметил, что в последние годы в Западном регионе страны все чаще происходят забастовки работников сервисных компаний, обслуживающих нефтегазовые предприятия.

"Вчера группа мангистауских нефтяников приехала в Астану, потому что их проблемы в регионе не решались. В прошлом году подобное событие также произошло в столице. Кроме того, в ходе прошедшей предвыборной агитации несколько сервисных компаний жаловались кандидатам на устаревшие и несоответствующие новой ситуации требования положения Фонда благосостояния "Самрук-Казына". Приведу один пример. В городе Жанаозен, поселке Жетыбай, Мунайлинском районе, где безработица возросла, открыли цеха, трудоустраивают туда местных женщин, начали шить спецодежду для нефтяных компаний. Но это ТОО полностью зависит от тендера. Если компания не получит контракт из-за недобросовестного тендера или занижения цены из-за демпинга, 90% работников останутся на улице. Можно привести множество таких примеров". Едил Жанбыршин

В седьмом созыве Мажилиса депутаты уже поднимали вопрос о безработице в Мангистау. Но со стороны правительства, фонда "Самрук-Казына", "Казмунайгаза" и местной исполнительной власти, по словам Жанбыршина, системная работа не проводилась, поэтому до сих пор нет должного результата.

"Тем временем в Мангистауской области много таких "нарывов", которые вот-вот лопнут. Если мы не будем заниматься их "лечением", конфликты будут продолжаться. Мы направили вам письмо о создании правительственной комиссии, на которое до сих пор не получили ответа. Закрывая глаза, уши и рот, правительство теряет драгоценное время на решение проблемы. Чтобы завтра мы не говорили, что уже поздно!" Едил Жанбыршин

Сервисные компании, как он отметил, заинтересованы в том, чтобы платить налоги в бюджет, инвестировать в себя и обеспечивать стабильную работу населению, но следующие факторы: несправедливое проведение тендеров, коррупция, низкие тарифы, демпинг цен и другие проблемы не позволяют работать должным образом. Это в свою очередь приводит к низкому уровню заработной платы в компаниях, невыплате социальных пакетов, несоблюдению безопасности труда, необновлению техники.

"В минувшую субботу в Актау я встретился с руководителями бастующего учреждения "БерАли Мангистау Company", которые озвучили все вышеуказанные недостатки. По официальному заявлению компании была проведена работа, направлены письма в компетентные органы. Очевидно, что в поднимаемой проблеме есть системные ошибки. Поэтому считаем необходимым срочно внести изменения в правила Фонда благосостояния Самрук-Казына". Едил Жанбыршин

Он перечислил эти изменения:

ограничить демпинг цен, например, не снижать цену тендера более чем на 10%;

необходимо заключать долгосрочные контракты с сервисными компаниями, то есть обеспечивать стабильность работы компаний;

в финансовом объеме работ и услуг, выставляемых на конкурс, фонд оплаты труда и социальный пакет должны быть указаны отдельно, не включаться в цену тендера, что обеспечит уровень оплаты труда и социальную защищенность работников.

"Эта ситуация будет контролироваться как государственными органами, так и заказчиком. Кроме того, требуем всесторонне изучить тендерные процедуры, вызвавшие вчерашний спор, и в случае выявления недостатков предусмотреть ответственность должностных лиц квазигосударственных компаний, не принявших соответствующее решение. В заключение отметим, что согласно Конституции, богатства нашей страны принадлежат народу, недра должны служить повышению благосостояния населения. Поэтому Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и его портфельные компании должны работать по-новому, открыто, справедливо и предпринимать конкретные шаги для улучшения жизни людей". Едил Жанбыршин

Ранее сообщалось, что в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Они требовали трудоустроить их, так как компания, в которой они работали, осталась без тендера.

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