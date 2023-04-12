Минобороны РК прокомментировало запуск Россией ракеты по условной цели на полигоне Сары-Шаган

Фото: gov.kz

В Министерстве обороны РК заявили, что испытательный пуск российской ракеты в Сары-Шагане не представляет для казахстанцев никакой угрозы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

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