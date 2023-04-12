Минобороны РК прокомментировало запуск Россией ракеты по условной цели на полигоне Сары-Шаган
Фото: gov.kz
В Министерстве обороны РК заявили, что испытательный пуск российской ракеты в Сары-Шагане не представляет для казахстанцев никакой угрозы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
"12 апреля Россия провела испытательный пуск изделия ракетного комплекса стратегического назначения по условной цели на полигоне Сары-Шаган. Пуск проводился в плановом порядке по согласованию с казахстанской стороной. При этом ракета по содержанию является твердотопливной и не несет боевую часть. Целью запуска ракеты являлась оценка ее траектории полета. В ходе проведения работ соблюдены меры безопасности. Угрозы населению Казахстана и окружающей среде нет", – говорится в сообщении Минобороны РК.
В ночь на 12 апреля Минобороны России распространило сообщение о проведенном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Объект был запущен с полигона "Капустин яр", что в Астраханской области, недалеко от границы с Казахстаном на западе.
Ранее в Минобороны прокомментировали информацию о "поставке военной техники" в РФ.
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