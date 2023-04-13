Астрофизический институт Казахстана - это три обсерватории. На Каменском плато, Тяньшанская и Ассы-Тургеньская. Последняя находится в уникальном месте, позволяющем заглянуть в далекий космос, сообщает Zakon.kz.

День авиации и космонавтики отмечают все, кто трудится в космической отрасли. И сейчас обсерватория Ассы-Тургень участвует во многих международных проектах, передает Первый канал "Евразия".

"Если взять любой маленький китайский университет с количеством студентов 30-50 тысяч, он может перекрыть нашу страну потенциалом. Но он не может перекрыть местами, где мы можем действительно видеть дальний космос, как уникальный". Инженер-исследователь астрофизического института Максим Кругов

Сейчас институт завершает два проекта, сделавших Казахстан частью мирового астрофизического сообщества. Все данные, которые были собраны казахстанскими учеными за 80 лет, оцифрованы. Их смогут анализировать ученые всего мира.

"Мы в этой программе виртуальной обсерватории, которой отличается наш проект от остальных: это возможность заказать время и получить наблюдение на наших телескопах Казахстана. А второе - это провести вычисление, то есть получить виртуальные данные". Руководитель отдела наблюдательной астрофизики Александр Серебрянский

Данные трех обсерваторий в небольшой серверной. Она вмещает 250 терабайт информации, в будущем ее расширят до петабайта.

По словам и.о. заведующего лабораторией космологии, звездной динамики и вычислительной астрофизики Максима Макукова, у нас уже можно создавать искусственные Галактики или звездные кластеры и запускать их здесь. Даже в данный момент здесь крутятся виртуальные галактики.





Новость по теме Токаев: Отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики

В современных условиях ученые могут сидеть от обсерватории за десятки и сотни километров и делать выводы, исходя из данных на компьютере.

В сентябре прошлого года космический аппарат DART врезался в астероид Диморф, который приблизился к Земле на рекордно близкое расстояние. Ученые мира пытались изменить его курс и обезопасить планету. Казахстанским ученым удалось отследить это явление с помощью телескопа и спектрографа. А еще наши астрофизики первыми в мире зафиксировали гамма-всплеск, опередив спутники NASA.

"Мы одними из первых обнаружили появление гамма-всплеска с помощью телескопа, который установлен у нас на Ассы Тургень. Мы смогли в течение первых нескольких десятков секунд открыть купол, навестись и отследить это событие". Руководитель отдела наблюдательной астрофизики Александр Серебрянский

Астрофизики смотрят не только на небо, но и думают о будущих поколениях ученых. Для этого надо только двигаться вперед.

Ранее председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования Казахстана Дархан Ахмед-Заки рассказал, какой сфере науки не хватает исследовательских мощностей, ученых и финансирования.