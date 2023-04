Сериал о Гарри Поттере запустили в производство

Каждый сезон сериала будет рассказывать повествование одной из книг. В сериале будет представлен совершенно новый актерский состав.

Тизер на сериал опубликовала кинокомпания на своей страничке в Twitter.

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch