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Сериал о Гарри Поттере запустили в производство

Сериал о Гарри Поттере запустили в производство Фото: скриншот с видео
Компания HBO Max официально анонсировала запуск съемок сериала о Гарри Поттере, сообщает Zakon.kz.
Каждый сезон сериала будет рассказывать повествование одной из книг. В сериале будет представлен совершенно новый актерский состав.

Тизер на сериал опубликовала кинокомпания на своей страничке в Twitter.


"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. Гарри Поттер – культурный феномен, и очевидно, что существует непреходящая любовь и жажда волшебного мира. Сериал расскажет о каждой из культовых книг, которыми фанаты продолжали наслаждаться все эти годы". Кейси Блойс, председатель и генеральный директор кинокомпании

Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, станет в производстве сериала исполнительным продюссером.

Слухи о запуске съемок новой истории о Гарри Поттере появились в феврале. Однако вскоре представители кинокомпании Warner Brothers опровергли эту информацию.

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