Сериал о Гарри Поттере запустили в производство

Компания HBO Max официально анонсировала запуск съемок сериала о Гарри Поттере, сообщает Zakon.kz.

Каждый сезон сериала будет рассказывать повествование одной из книг. В сериале будет представлен совершенно новый актерский состав.

Тизер на сериал опубликовала кинокомпания на своей страничке в Twitter.





Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. Гарри Поттер – культурный феномен, и очевидно, что существует непреходящая любовь и жажда волшебного мира. Сериал расскажет о каждой из культовых книг, которыми фанаты продолжали наслаждаться все эти годы". Кейси Блойс, председатель и генеральный директор кинокомпании

Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, станет в производстве сериала исполнительным продюссером.

Слухи о запуске съемок новой истории о Гарри Поттере появились в феврале. Однако вскоре представители кинокомпании Warner Brothers опровергли эту информацию.