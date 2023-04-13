Неопознанную ракету запустила Северная Корея

Военные КНДР произвели запуск неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Zakon.kz.

Запуск объекта был произведен утром в четверг, 13 апреля, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

"Северная Корея в четверг запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного (Японского) моря, заявили южнокорейские военные", – пишет агентство.

Пуск был зафиксирован, но результатов его пока нет.

С 4 по 7 апреля Северная Корея повторно провела испытания системы подводных беспилотников, способных доставлять ядерные боеголовки. В ходе учений военные КНДР запустили подводную систему стратегического оружия "Хаиль-2".