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Мир

Северная Корея неожиданно запустила несколько баллистических ракет в море

Президент Северной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 02:59 Фото: KCNA
Северная Корея осудила ежегодные совместные учения южнокорейских и американских военных. В ответ на это 10 марта КНДР запустила несколько баллистических ракет в море, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что пятый запуск ракет Северной Кореи в этом году зафиксирован из провинции Хванхэ на Севере. Он заявил, что Южная Корея усилила свою позицию наблюдения и тесно координирует действия с Соединенными Штатами.

В понедельник южнокорейские и американские военные начали ежегодные совместные военные учения, которые, как запланировано, продлятся 11 дней.

Начало учений вызвало осуждение со стороны Северной Кореи, которая опубликовала правительственное заявление, назвав учения "опасным провокационным актом", повышающим риск военного конфликта. После этого Северная Корея впервые явила миру атомную подводную лодку.

Аксинья Титова
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