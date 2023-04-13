В Японии объявили срочную эвакуацию после запуска ракеты КНДР

Японские власти запустили оповещение о срочной эвакуации жителей острова Хоккайдо после того, как стало известно о запуске неопознанной ракеты со стороны Северной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Оповещение о срочной эвакуации стали рассылать власти Японии после того, как ранним утром 13 апреля стало известно о запуске неизвестной ракеты со стороны Северной Кореи. Издательство РИА Новости передает, что сигнал получил корреспондент агентства, находящийся в Японии, по телефону.

"Срочная эвакуация. Срочная эвакуация. Срочно эвакуируйтесь внутрь помещения или в подвальные помещения. Ракета в 8.00 упадет в море в районе острова Хоккайдо. Срочно эвакуируйтесь!", – сказано в оповещении.

По данным японских военных ракета могла быть запущена в сторону Японии. В зону попадания баллистического объекта входит остров Хоккайдо.

Позднее стало известно, что ракета все же упала в Японское море. Запущенный объект рухнул за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Военные Южной Кореи ранним утром 13 апреля сообщили, что КНДР произвела запуск неопознанной баллистической ракеты.