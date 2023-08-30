СМИ сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря 30 августа, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что запуск ракеты, предположительно, является ответной реакцией на совместные учения Южной Кореи и США, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

В настоящее время военные анализируют характеристики ракеты, в том числе ее тип и дальность полета, говорится в сообщении агентства.

21 августа в первый день военных учений США и Южной Кореи по обороне и безопасности, президент республики Юн Сок Ель рассказал, что тройственный союз Соединенных Штатов, Республики Кореи и Японии необходим для сдерживания напряженной обстановки на фоне наращивания военной мощи Северной Кореей. В тот же день лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал запуск крылатых ракет на борту корабля ВМС Корейской народной армии.

10 августа Ким Чен Ын приказал повысить готовность армии КНДР к войне. Распоряжение связано с учетом тяжелой военно-политической ситуации на Корейском полуострове.

КНДР потерпела неудачу при второй попытке запуска спутника-шпиона. На третьей ступени ракеты-носителя возникли неполадки. Следующая попытка запуска намечена на октябрь.

